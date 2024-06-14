Вбивство 9-річної українки у Німеччині: підозрюваного затримали у Чехії

Що передувало

Нагадаємо, 3 червня у німецькому місті Дебельн зникла 9-річна дівчинка з України. Вона пішла до школи і не повернулася додому. З того часу німецькі правоохоронці почали її розшукувати, пошуки тривали вісім днів.

12 червня німецькі правоохоронці офіційно заявили про те, що дівчинка загинула. Справу розслідують як убивство.

Такий інцидент не поодинокий - у Німеччині вже кілька разів убивали українських біженців за останній час. Зокрема, внаслідок ножових поранень у Дюссельдорфі загинули два українські підлітки.

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