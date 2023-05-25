Вбивство 5-річного Тлявова: суд оголосив вирок

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд сьогодні виніс вирок у справі вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі.

Він засудив екс-поліцейського Івана Приходька за вбивство з необережності та незаконне зберігання боєприпасів до 4 років ув’язнення з урахуванням терміну перебування під вартою. При чому чоловік проведе у в'язниці пів року, оскільки до цього 3,5 роки перебував у СІЗО.

Приходько має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого - батькам Кирила - 800 тисяч гривень, а бабусі - 200 тисяч гривень. Ще 135 тисяч гривень стягнуть на користь держави.

При чому, як повідомили адвокати, після оголошення вироку суд додатково роз'яснив Приходьку про право клопотати про помилування.

Ще одного колишнього поліцейського Володимира Петровця засудили за зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Ще двох фігурантів - Дмитра Кривошея та його сина Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Зазначимо, що прокуратура просила ув'язнити Приходька на 7 років, Володимира Петровця та Кривошея - на 6, а Станіславу Петровцю визначити 4 роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. З огляду на це вирок будуть оскаржувати.

Справа Кирила Тлявова

У травні 2019 року четверо чоловіків, з них двоє правоохоронців, вживали алкоголь на подвір’ї домоволодіння у Переяславі-Хмельницькому. Зокрема, вони стріляли з вогнепальної зброї по металевих банках. При цьому робили вони це у громадському місці, де могли перебувати інші люди. Одна з куль влучила у голову 5-річного Кирила Тлявова, який знаходився на сусідньому подвір'ї. На початку червня хлопчик помер у лікарні.

Спершу правоохоронці затримали двох поліцейських - Приходька та Петровця, їх арештували. Після смерті хлопчика справу перекваліфікували на умисне вбивство. Потім підозру оголосили ще двом фігурантам.

Проте у грудні 2022 року Приходьку змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

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