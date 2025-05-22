У вбивстві Портнова можуть бути замішані троє, - EFE

Видання з посиланням на джерела пише, що перші результати розслідування свідчать про те, що стрілець здійснив щонайменше дев'ять пострілів, оскільки на місці злочину знайшли дев'ять гільз. При цьому точна кількість куль, які влучили в Портнова, поки невідома.

EFE уточнює, що велика кількість гільз, знайдених на місці злочину, вказує на те, що злочинець спустошив більшу частину магазину використовуваної зброї.

Станом на зараз слідчі зосередили свою увагу на аналізі камер спостереження навколо місця, де було скоєно вбивство. Це може зіграти важливу роль в ідентифікації транспортного засобу, на якому втекли злочинці.

Правоохоронці припускають, що до вбивства причетні троє людей - виконавець і двоє спільників, які мали забезпечити втечу в бік Каса-де-Кампо-де-Мадрид, великого лісового масиву.

При цьому сьогодні, 22 травня, вранці судові медики вже приступили до розтину тіла Портнова. Попередній звіт ще не готовий.