"Вбивча математика". Сирський показав, як ЗСУ мінусують росіян під Бахмутом

Українським артилеристам вдалося частково знищити групу з восьми окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
"Математика - це складова війни. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30 ОМБр. Вісім окупантів приїхали двома машинами і сховалися в будинку. Один постріл - з будівлі втекли лише п'ять, а один виповз. П'ять окупантів кинули свого одного і сховалися в кущах. Ще один постріл - і лише два втекли кудись подалі", - написав Сирський.
За його словами, внаслідок такої роботи ЗСУ було ліквідовано шістьох окупантів. Їх знищили бійці артилерійського дивізіону 30-ї окремої механізованої бригади, удари коригував аеророзвідник "В'ялий".
Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії під Бахмутом. Їм вдається просуватися північніше та південніше міста. Таким чином ЗСУ хочуть взяти в оточення угруповання ворога, яке знаходиться у населеному пункті.
При цьому успіхи ЗСУ є і на південному сході нашої країни. Там їм удалося деокупувати вже дев'ять населених пунктів.
Як зазначив начальник Генштабу Британії Тоні Радакін, зараз стратегію ЗСУ можна охарактеризувати так: "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів".
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