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"Вбивча математика". Сирський показав, як ЗСУ мінусують росіян під Бахмутом

Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили групу росіян під Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefense UA)
Автор: Іван Носальський

Українським артилеристам вдалося частково знищити групу з восьми окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Математика - це складова війни. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30 ОМБр. Вісім окупантів приїхали двома машинами і сховалися в будинку. Один постріл - з будівлі втекли лише п'ять, а один виповз. П'ять окупантів кинули свого одного і сховалися в кущах. Ще один постріл - і лише два втекли кудись подалі", - написав Сирський.

За його словами, внаслідок такої роботи ЗСУ було ліквідовано шістьох окупантів. Їх знищили бійці артилерійського дивізіону 30-ї окремої механізованої бригади, удари коригував аеророзвідник "В'ялий".

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії під Бахмутом. Їм вдається просуватися північніше та південніше міста. Таким чином ЗСУ хочуть взяти в оточення угруповання ворога, яке знаходиться у населеному пункті.

При цьому успіхи ЗСУ є і на південному сході нашої країни. Там їм удалося деокупувати вже дев'ять населених пунктів.

Як зазначив начальник Генштабу Британії Тоні Радакін, зараз стратегію ЗСУ можна охарактеризувати так: "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів".

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