Вбивати не збирався і планував 2 дні. ЗМІ назвали мотиви нападника на Фіцо

Як йдеться в судовій постанові про арешт Цинтули, з якою ознайомилося видання Pravda, він почав готуватися до замаху на Фіцо ще 13 травня. На судовому засіданні Цинтула пояснив свій вчинок тим, що він був не згодний з політикою словацького прем'єра, зокрема через переслідування працівників культури та ЗМІ.

Серед мотивів Цинтули, як розповідає Pravda, також нібито була відмова Братислави допомагати Україні у війні з РФ. На суді Цинтула також назвав нинішній уряд Словаччини "Іудою щодо ЄС".

Тому, як йдеться в судовій постанові, Цинтула вирішив "завдати шкоди здоров'ю" Фіцо, щоб він не міг виконувати повноваження прем'єра, але не вбивати його.

"Приблизно в понеділок, 13 травня, він вирішив помститися цьому уряду за таку політику, завдавши шкоди здоров'ю прем'єр-міністра, маючи намір зробити це за допомогою вогнепальної зброї, якою він законно володіє з 1992 року", - цитує Pravda зміст судової постанови.

Для замаху на Фіцо нападник використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва.