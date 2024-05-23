Вбивати не збирався і планував 2 дні. ЗМІ назвали мотиви нападника на Фіцо

Словацький письменник Юрай Цинтула, який 15 травня стріляв у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, розповів на суді про мотиви свого вчинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Pravda.
Як йдеться в судовій постанові про арешт Цинтули, з якою ознайомилося видання Pravda, він почав готуватися до замаху на Фіцо ще 13 травня. На судовому засіданні Цинтула пояснив свій вчинок тим, що він був не згодний з політикою словацького прем'єра, зокрема через переслідування працівників культури та ЗМІ.
Серед мотивів Цинтули, як розповідає Pravda, також нібито була відмова Братислави допомагати Україні у війні з РФ. На суді Цинтула також назвав нинішній уряд Словаччини "Іудою щодо ЄС".
Тому, як йдеться в судовій постанові, Цинтула вирішив "завдати шкоди здоров'ю" Фіцо, щоб він не міг виконувати повноваження прем'єра, але не вбивати його.
"Приблизно в понеділок, 13 травня, він вирішив помститися цьому уряду за таку політику, завдавши шкоди здоров'ю прем'єр-міністра, маючи намір зробити це за допомогою вогнепальної зброї, якою він законно володіє з 1992 року", - цитує Pravda зміст судової постанови.
Для замаху на Фіцо нападник використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва.
Нагадаємо, 15 травня, після виїзного засідання словацького уряду в місті Гандлова на прем'єра Словаччини скоїли замах. Письменник Цинтула вистрілив у Фіцо декілька разів, коли той підійшов до натовпу людей під будівлею, де проходило засідання.
Фіцо отримав серйозні поранення та наразі перебуває в лікарні. Як повідомляла лікарня Рузвельта, де перебуває прем'єр, станом на ранок 20 травня стан Фіцо був стабільним та клінічно поліпшувався.
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