Вбивали та ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)

Служба безпеки під час одного з перехоплень телефонної розмови окупантів отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ. Чоловік розповів, як вони під час відступу з Лиману вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів є***их ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто. Йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх є*ли, різали їх, розстрілювали", - зізнається у воєнних злочинах окупант.

СБУ задокументувала всі слова й наразі працює над тим, щоб військові РФ отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку російської армії Служба безпеки відкрила понад 21 тисячу кримінальних проваджень.