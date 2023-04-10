UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вбив пострілом у голову. В Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців

Фото: в Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ, щодо того що під час окупації Бучанського району він катував мешканців та імітував їх страту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора України.

Як встановило слідство, у березні 2022 року, під час окупації села Гавронщина Бучанського району, росіянин зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця.

"Погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних Сил України й інших військових чи громадських формувань. Після побиття поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї", - сказано в повідомленні.

Окрім цього окупант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зайшов до будинку одного з місцевих жителів та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Там він тримав їх під прицілом та проводив допит.

"Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти", - розповіли у прокуратурі.

Також єфрейтор незаконно заволодів транспортними засобами місцевих жителів.

Фото: в Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні судитимуть окупанта, який знущався з цивільних в Ірпені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаВійна Росії проти УкраїниОфіс Генпрокурораокупанти