Вбив пострілом у голову. В Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців

Як встановило слідство, у березні 2022 року, під час окупації села Гавронщина Бучанського району, росіянин зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця.

"Погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних Сил України й інших військових чи громадських формувань. Після побиття поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї", - сказано в повідомленні.

Окрім цього окупант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зайшов до будинку одного з місцевих жителів та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Там він тримав їх під прицілом та проводив допит.

"Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти", - розповіли у прокуратурі.

Також єфрейтор незаконно заволодів транспортними засобами місцевих жителів.



Фото: в Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців (t.me/pgo_gov_ua)