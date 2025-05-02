Вбив більше десятка людей. В Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка

Серія вбивств

В період з 2018 по 2024 роки 39-річний громадянин Узбекистану вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв - чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.

"Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність - душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих. Найдорожче, що він забрав у цих жертв - мобільний телефон вартістю 1600 грн та 5000 грн готівкою", - пише поліція.

Одному з потерпілих вдалось вижити після того, як маніяк вдарив його камінням по голові та затягнув до гаражів, щоб спробувати добити. Вбивці не вдалось завершити злочин й довелось тікати, оскільки з сусіднього під'їзду вийшли мешканці будинку. Потерпілий вижив, але його здоров’ю завдано непоправної шкоди.

Фото: в Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка, який вбив більше десяти людей (t.me/kyiv_pro_office)

Затримання злочинця

Маніяка вдалось затримати на початку 2024-го після того, як він вбив продавчиню квіткового магазину. Щоб увійти до загиблої в довіру, злочинець розбив скло у сусідньому магазину та сказав їй, що то зробили перехожі. Після цього він запропонував полагодити його.

"Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов. Коли наступила комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік", - розповідає поліція.

Фото: в Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка, який вбив більше десяти людей (t.me/kyiv_pro_office)

Після вбивства оперативники протягом доби відстежили його пересування та затримали. Вже під час допиту маніяк зізнався у вбивстві продавчині й розповів подробиці інших вбивств.

Психіатрична експертиза, своєю чергою, визнала, що злочинець усвідомлював свої дії та наслідки під час вбивств.

Рішення суду

Після затримання маніяку повідомили про підозру за низкою статей серед яких:

підозра в умисному вбивстві з корисливих мотивів;

підозра в умисному вбивстві двох і більше осіб особою, яка раніше вчинила умисне вбивство;

підозра у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з насильством й не тільки.

Досудове розслідування було завершено ще у листопаді 2024-го, а обвинувальний акт було передано до суду.

Суд, своєю чергою, виніс вирок маніяку про довічне ув’язнення.