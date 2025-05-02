Вбив більше десятка людей. В Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка

Суд виніс вирок про довічне ув’язнення громадянину Узбекистану, який скоїв серію жорстоких вбивств на території Харківської та Київської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
В період з 2018 по 2024 роки 39-річний громадянин Узбекистану вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв - чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.
"Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність - душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих. Найдорожче, що він забрав у цих жертв - мобільний телефон вартістю 1600 грн та 5000 грн готівкою", - пише поліція.
Одному з потерпілих вдалось вижити після того, як маніяк вдарив його камінням по голові та затягнув до гаражів, щоб спробувати добити. Вбивці не вдалось завершити злочин й довелось тікати, оскільки з сусіднього під'їзду вийшли мешканці будинку. Потерпілий вижив, але його здоров’ю завдано непоправної шкоди.
Фото: в Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка, який вбив більше десяти людей (t.me/kyiv_pro_office)
Маніяка вдалось затримати на початку 2024-го після того, як він вбив продавчиню квіткового магазину. Щоб увійти до загиблої в довіру, злочинець розбив скло у сусідньому магазину та сказав їй, що то зробили перехожі. Після цього він запропонував полагодити його.
"Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов. Коли наступила комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік", - розповідає поліція.
Фото: в Україні суд відправив на довічне іноземця-маніяка, який вбив більше десяти людей (t.me/kyiv_pro_office)
Після вбивства оперативники протягом доби відстежили його пересування та затримали. Вже під час допиту маніяк зізнався у вбивстві продавчині й розповів подробиці інших вбивств.
Психіатрична експертиза, своєю чергою, визнала, що злочинець усвідомлював свої дії та наслідки під час вбивств.
Після затримання маніяку повідомили про підозру за низкою статей серед яких:
Досудове розслідування було завершено ще у листопаді 2024-го, а обвинувальний акт було передано до суду.
Суд, своєю чергою, виніс вирок маніяку про довічне ув’язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про найжорстокіших вбивць незалежної України.
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