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Вбив 6 людей і застрелився. У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті

Фото: У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В американському штаті Вірджинія менеджер магазину Walmart Inc відкрив стрілянину по співробітниках. Він вбив 6 людей, а тоді застрелився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед загиблих - 16-річний хлопець. Щонайменше четверо осіб були поранені. Загалом у магазині перебувало близько 50 людей.

Наразі обставини надзвичайної події встановлюються. Вдалося з'ясувати ім'я злочинця - це 31-річний Андре Бінг.

Колеги чоловіка розповіли, що у минулому він демонстрував дивну, а іноді й загрозливу поведінку. Бінг також робив параноїдальні коментарі, висловлюючи занепокоєння, що уряд стежить за ним.

Нагадаємо, у Чикаго сталася стрілянина, під час якої загинула офіцер поліції, ще одного правоохоронця було поранено.

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