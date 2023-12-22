СБУ викрила трьох окупантів, які вбили та спалили тіло харківського патріота

"Мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова - військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області та проводили там "каральні акції" проти місцевих жителів.

"Під час таких "рейдів" рашисти масово викрадали і вбивали людей", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, у ході одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.

Намагаючись приховати злочин, окупант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші. У разі спротиву - окупанти погрожували вбивством маленьких дітей.

Відомо, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто. За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання у РФ.

Усім трьом окупантам заочно оголошено підозри за порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано", - підсумували у відомстві.