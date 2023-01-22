"Вбили в авто СБУ". Буданов розповів про загибель Кірєєва та його роль на переговорах

Глава військової розвідки наголосив, що не може розкривати подробиці, оскільки слідство щодо загибелі Кірєєва триває, ним займається Державне бюро розслідувань.

Проте Буданов наголосив, що банкір Денис Кірєєв не був подвійним агентом, а штатним співробітником ГУР протягом багатьом років.

"Він багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури... І вагомим, на мою думку, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, у тому числі й на детекторі брехні. Це теж документовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.

За його словами, у день загибелі Кірєєва викликали в управління СБУ, а після того він повинен був поїхати на переговори між Україною та Росією у Білорусь. Проте банкір не доїхав до офісу СБУ 200 метрів. Його затримали співробітники "Альфи" і пересадили у свій мікроавтобус, де вбили.

"Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю", - заявив начальник ГУР.

При цьому Буданов наголосив, що особисто знає людей, які "стратили" Кірєєва. Він додав, що обговорював подію з тодішнім главою СБУ Іваном Бакановим, але той не зміг пояснити, що трапилося. Це було остання розмова Буданова з Бакановим.

Роль на переговорах

Буданов зазначив, що завданням Кірєєва на переговорах у Гомелі було затягування процесу, аби виграти час для українських військових. На його думку, переговорника вбили ті, хто "не хотів, щоб Україна перемогла". Буданов уточнив, що йдеться про людей з українського боку.

"Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога", - додав розвідник.