VBET Ukraine передала для затопленої Каховки 1 млн гривень для закупівлі станцій очистки води

Як відомо, наразі в Новій Каховці та навколишніх населених пунктах Херсонської області спостерігаються проблеми із забезпеченням населення придатною для споживання водою. Аби частково нівелювати цю проблему, закуплено модульні станції зворотного осмосу з попередньою фільтрацією води Wise Water, які захищають воду від бактеріологічного, хімічного та інших типів забруднень. Станції працюють автоматично та безперебійно.

Додатково будуть придбані резервуари для зберігання очищеної води та необхідні витратні матеріали.

"We Care Fund від VBET Ukraine вже понад рік допомагає партнерам у вирішенні гуманітарних проблем населення. Кожен українець відгукнувся на заклик допомогти мешканцям населених пунктів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. Розуміючи глобальність проблеми з перебоями питної води, ми відразу профінансували закупку очисних станцій. Місія We Care Fund допомагати як ніколи раніше, і ми докладаємо максимум зусиль для її реалізації", - коментує Аркадій Мельник, керівник проектів We Care Fund.

Очисні станції передані місцевій владі для встановлення та зможуть забезпечити очистку 48 000 літрів води щодня.

Нагадаємо, VBET Ukraine - офіційний представник міжнародного бренду VBET, що працює в Україні з 2020 року.

У 2022 році компанія презентувала соціальну ініціативу We Care Fund, в рамках якої акумулювала понад 14 млн на реалізацію благодійних проектів.