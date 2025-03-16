Важливі перші години. Як діагностувати інсульт і що робити далі, - пояснення НСЗУ

Інсульт може виникнути раптово і мати серйозні наслідки, тому важливо вчасно розпізнати його симптоми. Критично важливо надати допомогу в перші години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

Інсульт може статися в будь-кого, в будь-який момент. Саме тому так важливо вчасно виявити його симптоми, адже від цього залежить життя.

Медики розробили просту абревіатуру МОЗОК, яка допоможе швидко і точно розпізнати ознаки інсульту:

М (мова) - нерозбірлива, незрозуміла та заплутана;

О (обличчя) - асиметричний вираз обличчя, неможливість посміхнутися;

З (запаморочення) - порушення рівноваги та координації, запаморочення, хитання;

О (очі) - погіршення зору, двоїння в очах;

К (кінцівки) - оніміння або слабкість кінцівок, складно одночасно підняти і тримати обидві руки чи ноги.

Що робити, якщо ви помітили ці симптоми

Викликати екстрену медичну допомогу

Найперше - необхідно терміново викликати швидку, докладно описавши симптоми та стан пацієнта. Чим швидше медики отримають інформацію, тим швидше зможуть прибути на місце та вжити необхідні заходи.

Екстрена бригада доставить хворого в найближчий заклад, який має договір із НСЗУ для лікування інсульту, оснащений сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом, що здатен надати негайну допомогу.

Зафіксувати час появи ознак інсульту

Не менш важливо точно записати час, коли почали з’являтися перші симптоми інсульту. Це дозволить лікарям визначити так зване "вікно терапевтичних можливостей" - цей період триває до 4,5 годин з моменту появи симптомів. Надання медичної допомоги протягом цього часу є критичним для ефективності лікування і значно підвищує шанси на повне відновлення.

"Діагностика та лікування інсульту повністю безоплатне за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”, - наголосили в НСЗУ.

Які послуги є безоплатними