Важкі травми, переломи. ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині

В місті Володимир на Волині офіцер побив військовослужбовця. Державне бюро розслідувань почало розслідування.

Про це розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Відповідно до санкції статті щодо перевищення військовою службовою особою влади під час дії воєнного стану, офіцеру загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

"Травмованого виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, таких ушкоджень йому завдав офіцер військової частини", - зазначила речниця ДБР.

Наразі військовослужбовець перебуває у лікарні. Йому діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в мережі нещодавно поширилось відео на якому офіцер побив строковика в Івано-Франківську. Пізніше першого відсторонили від служби. Також встановлено й інші випадки знущань з боку офіцера.

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