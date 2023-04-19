UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важкі травми, переломи. ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині

Фото: ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Володимир на Волині офіцер побив військовослужбовця. Державне бюро розслідувань почало розслідування.

Про це розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі військовослужбовець перебуває у лікарні. Йому діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.

"Травмованого виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, таких ушкоджень йому завдав офіцер військової частини", - зазначила речниця ДБР.

Відповідно до санкції статті щодо перевищення військовою службовою особою влади під час дії воєнного стану, офіцеру загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в мережі нещодавно поширилось відео на якому офіцер побив строковика в Івано-Франківську. Пізніше першого відсторонили від служби. Також встановлено й інші випадки знущань з боку офіцера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
волиньВійна в Україні