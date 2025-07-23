"Важка втрата". Зеленський відреагував на загибель командира "Люті" в ДТП

Хто такий Максим Казбан

Полковник поліції Казбан очолив "Лють" у вересні 2024 року. До цього обіймав посаду першого заступника командира підрозділу.

Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році, коли він долучився до захисту України на сході та брав участь у боях проти проросійських терористів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Казбан продовжив службу, беручи участь у низці спецоперацій Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, був залучений до операції зі знищення ворожих гелікоптерів у Чорнобаївці поблизу Херсона.

Після створення бригади "Лють" він одразу приєднався до її складу.

Вчора, 22 липня, стало відомо про загибель воїна у ДТП в Донецькій області.

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