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"Важка втрата". Зеленський відреагував на загибель командира "Люті" в ДТП

Середа 23 липня 2025 09:26
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"Важка втрата". Зеленський відреагував на загибель командира "Люті" в ДТП Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Командир "Люті" Максим Казбан, який, вчора, 22 липня, загинув у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), воював заради України ще з 2014 року. Воїн завжди був відданий захисту нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави... Неодноразово було за що дякувати бригаді ("Лють", - ред.) під керівництвом полковника Казбана", - написав президент.

Хто такий Максим Казбан

Полковник поліції Казбан очолив "Лють" у вересні 2024 року. До цього обіймав посаду першого заступника командира підрозділу.

Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році, коли він долучився до захисту України на сході та брав участь у боях проти проросійських терористів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Казбан продовжив службу, беручи участь у низці спецоперацій Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, був залучений до операції зі знищення ворожих гелікоптерів у Чорнобаївці поблизу Херсона.

Після створення бригади "Лють" він одразу приєднався до її складу.

Вчора, 22 липня, стало відомо про загибель воїна у ДТП в Донецькій області.

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