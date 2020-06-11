Ваврыш с Ткаченко возведут жилые дома на территории Одесской киностудии

Фото: Андрей Ваврыш (facebook.com)

По словам Ваврыша, кроме Ткаченко - у него больше нет партнеров в этом проекте

Директор киевской девелоперской компании Saga Development Андрей Ваврыш заявил, что на территории Одесской киностудии планируется большой хаб с жилыми комплексами для размещения съемочных групп. Также он подтвердил, что министр культуры Александр Ткаченко имеет долю в киностудии и хочет продать ее.

Об этом он заявил в интервью "Новому времени", передает РБК-Украина.

"Мы хотим запустить большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. Мы запустим работу киностудии и всего, что необходимо для индустрии. Кинопроизводство - это не только кино. Это и шоу, и продакшн, и новостные агентства", - заявил застройщик.

На уточняющий вопрос, будут ли среди объектов на территории хаба жилые дома, Ваврыш ответил, что жилье строить планируют, но предназначаться оно будет только для размещения съёмочных групп.

Также, по его словам, кроме Ткаченко - у него больше нет партнеров в этом проекте.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info выяснили, что киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.

Также по их данным компании Ваврыша возводят жилой комплекс почти на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел. Сообщалось, что Национальная академия внутренних дел подписала договор на застройку двух участков с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется O2 Residence и будет состоять из 12 домов. Однако, назначение двух участков Нацакадемии - рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено.

Также компания Saga Development реализует ряд проектов в Одессе. Скандальную репутацию получил проект застройки пляжа в районе санатория "Чкаловский".

Как писало РБК-Украина, ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате "Одесской киностудии". Письмо также было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР.

В частности, кинематографисты обвинили в незаконной приватизации "Одесской киностудии" на то момент народного депутата Александра Ткаченко.

Кроме того, трудовой коллектив "Укркинохроники" обратился к президенту с просьбой защитить от попыток Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия "Укркинохроника".

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Автор: РБК-Украина