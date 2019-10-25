Вавриш объяснил, как мировые процессы урбанизации влияют на украинский рынок недвижимости

Фото: Андрей Вавриш (из открытых источников)

Вавриш уверен, что изменения в городе должны происходить при поддержке общества

Любые изменения в городе должны происходить при поддержке общества и быть ответом на его запрос. Об этом во время панельной дискуссии на международной конференции Architecture of the Future рассказал украинский предприниматель, генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш, передает РБК-Украина.

По его словам, только это обеспечит достаточную динамику изменений, позволит городам сформировать человекоцентричную политику и обеспечить жителям комфорт на уровне ведущих европейских столиц.

Девелопер подчеркнул, что динамика изменений в мире огромна, и это касается, в частности, процессов урбанизации, набирающих обороты. Результатом воздействия изменений на рынок недвижимости является появление нового качества объектов. Особенно это ощутимо при сравнении девелоперских проектов пятилетней давности с теми, что появляются сегодня.

"Такой шаг вперед должен быть поддержан обществом, а не навязан ему. Это должно быть выполнением его запроса. Тогда мы увидим иную степень участия общества в создании города. И тогда темпы развития будут очень велики. В какой-то момент мы, приехав в Киев, можем увидеть, что здесь лучше, чем в Лондоне".

Вавриш заметил, что низкий порог требований к качеству архитектуры, который наблюдается сегодня, в значительной степени связан с советской градостроительной традицией и навязанными ею стандартами. Однако открытость миру и ускорение обмена информацией дают возможность использовать в Украине самые передовые мировые практики со всего мира.

К тому же, в Украине – совершенно удивительное молодое поколение архитекторов, которое лишено влияния советской градостроительной традиции и уже внедряет в Украине ведущий мировой опыт.