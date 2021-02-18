В Ватикане за отказ от COVID-прививки начнут увольнять

В документе сказано, что вакцинация является "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям.

В Ватикане работает несколько тысяч людей, большинство из которых проживают в Италии. Программа вакцинации началась в прошлом месяце, и Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку.

Согласно указу, те, кто не может привиться по состоянию здоровья, смогут получить другую должность - предположительно там, где они будут контактировать с меньшим количеством людей и при этом получать такую же зарплату, несмотря на вероятный более низкий статус должности.

Однако к тем, кто откажется делать прививки без уважительной причины, будет применено конкретное положение закона от 2011 года о правах и обязанностях работников. Согласно нему, отказ работника от "предупредительных мер", который может иметь "разной степени последствия", может "привести к увольнению".

Указ был подписан 8 февраля и позже размещен на веб-сайте губернаторского ведомства.

Папа Франциск является большим сторонником вакцин от коронавируса.

"Это этический выбор, потому что вы играете в азартные игры со своим здоровьем и также играете с жизнями других людей", - сказал он в интервью итальянской телевизионной станции в прошлом месяце.

Ватикан сделал вакцинацию против COVID-19 обязательной для журналистов, которые будут сопровождать Папу Римского Франциска во время поездки в Ирак в следующем месяца.

В Ватикане было обнаружено менее 30 случаев коронавируса. Большинство из них - среди швейцарской гвардии, члены которой проживают в коммунальной казарме.