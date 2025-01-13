Ватикан змінює правила для священиків-гомосексуалів: що це означає

Конференція єпископів Італії опублікувала нові керівні принципи, які можуть вплинути на становище відкритих геїв у католицькій церкві. Однак продовжують наголошувати на важливості дотримання целібату для всіх священиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Ці рекомендації з підготовки священиків призвели до відродження дискусій про можливість висвячення ґеїв на священиків, що досі вважалося таким, що суперечить традиційним вченням церкви.

У новій редакції документа, названого "Керівні принципи і норми для семінарій", немає прямої вказівки на те, що відкритих ґеїв слід усунути від священицького сану.

Натомість документ підкреслює, що під час розгляду кандидатів на священство важливо враховувати не тільки їхню сексуальну орієнтацію, а й загальний контекст особистості.

Ватикан сигналізує про можливість висвячення відкритих геїв у священики

Однак, послаблення суворих настанов, у рекомендаціях наголошується, що священики-геї, як і священики-гетеросексуали, не повинні вступати в сексуальні стосунки. Це положення залишається незмінним і підтримується офіційним вченням церкви.

Католицька церква офіційно заявляє, що до людей з гомосексуальною орієнтацією слід ставитися з повагою, але водночас наголошує, що гомосексуальні акти вважаються гріховними. Згідно з ученням церкви, чоловіки, які практикують гомосексуальність або підтримують "гей-культуру", не можуть бути висвячені.

Нововведення, запропоновані Конференцією єпископів Італії, стали важливим кроком в обговоренні ролі сексуальної орієнтації в церковному житті і можуть вплинути на майбутнє ставлення католицької церкви до відкритих геїв у сані священиків.

Жінкам, як і раніше, заборонено ставати священиками, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації.

В інтерв'ю агентству Associated Press у січні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що "гомосексуалізм не є злочином". Він також підтримав ідею благословення одностатевих пар, але наголошував, що шлюб має залишатися виключно між чоловіком і жінкою.

Попри підтримуюче ставлення до прав ЛГБТ, Франциск іноді використовує суперечливі висловлювання на адресу геїв. Так, у травні 2023 року він заявив, що геям не слід дозволяти ставати священиками, посилаючись на існування frociaggine у деяких семінаріях.

Слово frociaggine, яке використовував Папа, є терміном, еквівалентним англомовному faggotry.