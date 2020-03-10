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Ватикан закроет Площадь Святого Петра для туристов из-за коронавируса

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 16:01
Ватикан закроет Площадь Святого Петра для туристов из-за коронавируса
Фото: Площадь Святого Петра в Риме (flickr.com/costiflorea)

Ограничения будут действовать до 3 апреля

До 3 апреля Площадь Святого Петра и Базилика будут закрыты для посещений в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Ватикане заявили, что такие меры предпринимаются для сдерживания распространения вируса среди людей.

Ранее в Риме до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.

На сегодняшний день известно о единственном случае заражения коронавирусом на территории папского города-государства. При этом в самой Италии количество зараженных COVID-19 насчитывает более 9 тыс. человек.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

В связи с распространением коронавируса в Италии, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в эту страну.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи с распространением коронавируса в Европе, лидеры стран ЕС проведут экстренные переговоры.

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