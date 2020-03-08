Ватикан сообщил о закрытии музеев из-за коронавируса

Ватиканские музеи и все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля в целях предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.

"В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", - говорится в сообщении.

Отметим, что подтверждается выявление пока единственного случая заражения коронавирусом на территории папского города-государства. В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.

Напомним, РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.