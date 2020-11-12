Ватикан предлагает бесплатно проверяться бездомным на COVID-19

Папа Римский Франциск предлагает бесплатные тесты на коронавирус для бедных и бездомных в Риме. Их будут делать в клинике на площади Святого Петра, которая была открыта несколько лет назад для оказания базовой медицинской помощи нуждающимся людям.

Об этом сообщает Reuters.

Архиепископ Рино Физикелла сообщил, что сейчас проводится около 50 тестов на коронавирус в день, и эта инициатива будет продолжаться бесконечно. Также известно, что люди с отрицательным тестом получат сертификат на поступление в приют, а те, у кого положительный тест, направляются на дальнейшее лечение.

Отмечается, что много бездомных в Италии - это иностранцы, у которых нет семейного врача в национальной системе здравоохранения. Итальянцы же, которые стали бездомными из-за экономических трудностей, часто слишком стесняются возвращаться к своим семейным врачам.

Напомним, в Италии зафиксировано новое рекордное число больных COVID-19. За сутки заболели почти 38 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.