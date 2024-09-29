Ватажки окупантів кинули солдатів на смерть під час боїв на завод у Вовчанську, - ГУР

Командири окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Попри безнадійність ситуації, вони все одно змушували загарбників чинити опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що підготовка операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську тривала декілька тижнів. За словами Черняка, успішна зачистка будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

"Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", - пояснив розвідник.

Черняк додав, що росіяни під час боїв зазнали серйозних втрат, оскільки ватажки окупантів фактично прирекли солдатів на смерть.

"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", - сказав представник ГУР.