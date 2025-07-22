У Василькові невідомий вистрілив у водія Range Rover: поліція шукає нападника

Увечері 21 липня невідомий відкрив стрілянину по чоловікові в авто посеред вулиці у Василькові. Нападника розшукують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київщини.
Як повідомили у поліції Київщини, близько 22:50 на одній із вулиць міста невідомий підійшов до автомобіля Range Rover, в якому перебував місцевий житель, і здійснив кілька пострілів у його бік.
Унаслідок обстрілу чоловік отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Про його стан наразі не повідомляється.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці оглянули територію, вилучили речові докази та встановлюють всі обставини нападу.
Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Нападника розшукують.
Нагадаємо, 8 липня столична поліція встановлювала обставини вбивства чоловіка в Деснянському районі.
У квітні в Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила справу як замах на вбивство.
Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.
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