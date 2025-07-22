У Василькові невідомий вистрілив у водія Range Rover: поліція шукає нападника

Увечері 21 липня невідомий відкрив стрілянину по чоловікові в авто посеред вулиці у Василькові. Нападника розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київщини.

Як повідомили у поліції Київщини, близько 22:50 на одній із вулиць міста невідомий підійшов до автомобіля Range Rover, в якому перебував місцевий житель, і здійснив кілька пострілів у його бік.

Унаслідок обстрілу чоловік отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Про його стан наразі не повідомляється.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оглянули територію, вилучили речові докази та встановлюють всі обставини нападу.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Нападника розшукують.