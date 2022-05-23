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В Васильевку "прискакало" три БТГ. Они готовятся двигаться в направлении Запорожья, - Арестович

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Васильевка, Понедельник 23 мая 2022 23:37
В Васильевку "прискакало" три БТГ. Они готовятся двигаться в направлении Запорожья, - Арестович Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Артур Родивилов

В Васильевку, которая находятся под Запорожьем, прибыли три батальонно-тактические группы. Впервые российских оккупантов там больше, чем населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

По его словам, они готовят наступление на Запорожье.

"В Васильевку, которая находится на берегу Днепра, под самим Запорожьем, прискакали три батальонно-тактические группы врага... Впервые российских военных стало больше, чем населения. Ходят, все грабят, как обычно", - сказал Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные готовятся к наступлению сразу в двух направлениях - Славянском и Лиманском.

Враг ведет огонь по населенным пунктам большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, а также по Липовом, Васильевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

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