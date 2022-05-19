В Васильевке оккупанты не пропускают людей через блокпост. В очереди более тысячи авто
Фото: в Васильевке не пропускают людей через блокпост (фото facebook.com)
В городе Васильевка Запорожской области на блокпосту оккупантов застряли более тысячи автомобилей. Российские военные не пропускают людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Запорожской ОГА Злату Некрасову.
По ее словам, оккупанты не пропускают людей ни на захваченную территорию области, ни на подконтрольную Украине. В машинах находятся женщины и дети.
Запорожская ОГА организовала доставку воды и еды людям, которые застряли на блокпосте.
Напомним, что ранее российские военные заявили о закрытие проезда через блокпост в Васильевке.
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