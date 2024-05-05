У Вашингтоні водій в'їхав в огорожу Білого дому та помер

За словами Гульєльмі, наразі рух біля Білого дому перекрито, через роботу американських спецслужб.

"Розслідують аварію зі смертельним наслідком, що сталася біля воріт зовнішнього периметру Білого дому. Загрози або наслідків для громадської безпеки немає, і наша попередня заява наведена нижче", - сказав він.

Що сталось

Близько 22:30 у суботу за місцевим часом водій авто на високій швидкості в'їхав у зовнішню огорожу Білого дому.

"Були застосовані протоколи безпеки, поки службовці забрали автомобіль і намагались надати допомогу водієві, якого оголосили загиблим", – додали в Секретній службі.

Зазначається, що водій помер від отриманих травм.