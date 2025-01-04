У Вашингтоні підготувалися до "підвищеної загрози" після терактів 1 січня

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три [особливі події національної безпеки] протягом 15-денного періоду", - сказав Метт Маккул, спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні.

Перша з подій відбудеться в понеділок, 6 січня, коли Конгрес буде затверджувати результати президентських виборів. Друга - державний похорон експрезидента Джиммі Картера. Процесія розпочнеться 7 січня та закінчиться 9 січня.

Остання резонансна подія - інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

На тлі цих подій та недавніх терактів у США Секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни. Також Департамент поліції Вашингтона зібрав додатково 4 тисячі офіцерів.

Крім того, у столичному Бюро Нацгвардії погодили запити на додаткову підтримку, включно з наданням 500 гвардійців. Додатковий запит на 7,8 тисячі солдатів і авіаторів Національної гвардії для допомоги в забезпеченні безпеки під час інавгурації Трампа очікує на розгляд.