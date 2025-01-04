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У Вашингтоні підготувалися до "підвищеної загрози" після терактів 1 січня

Фото: у Вашингтоні підготувалися до "підвищеної загрози" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Силовики у Вашингтоні перейшли у стан "підвищеної загрози" після терактів у день Нового року. Найближчим часом у США відбудеться три резонансні події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три [особливі події національної безпеки] протягом 15-денного періоду", - сказав Метт Маккул, спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні.

Перша з подій відбудеться в понеділок, 6 січня, коли Конгрес буде затверджувати результати президентських виборів. Друга - державний похорон експрезидента Джиммі Картера. Процесія розпочнеться 7 січня та закінчиться 9 січня.

Остання резонансна подія - інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

На тлі цих подій та недавніх терактів у США Секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни. Також Департамент поліції Вашингтона зібрав додатково 4 тисячі офіцерів. 

Крім того, у столичному Бюро Нацгвардії погодили запити на додаткову підтримку, включно з наданням 500 гвардійців. Додатковий запит на 7,8 тисячі солдатів і авіаторів Національної гвардії для допомоги в забезпеченні безпеки під час інавгурації Трампа очікує на розгляд.

 

Теракти в США

Нагадаємо, 1 січня у Новому Орлеані авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинуло 15 осіб, відомо про 30 поранених.

Водія авто пов'язують з ІДІЛ, у нього знайшли прапор терористичного угруповання. Американські правоохоронці розглядають подію як теракт.

Також у перші години нового року у Лас-Вегасі вибухнув автомобіль Cybertruck, яке розробила компанія Tesla Ілона Маска. Спочатку поліція не виключала теракт, проте у ФБР вважають, що інцидент потрібно розглядати окремо.

Детальніше про теракти у США у перші дні нового року - у матеріалі РБК-Україна.

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