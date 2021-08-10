В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 госслужащих

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех государственных служащих округа Колумбия. Сотрудники подчиненных мэрии учреждений должны до 19 сентября получить две дозы препарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буазер в Twitter.
"Вакцинация от COVID-19 будет обязательной для всех государственных служащих округа Колумбия, которые работают в учреждениях, подотчетных мэру", - написала она.
Баузер добавила, что сотрудники учреждений должны будут до 19 сентября текущего года пройти полную вакцинацию.
Напомним, ранее мэр Вашингтона предложила дарить подросткам 12-17 лет наушники AirPods, если они сделают первую прививку от коронавируса.