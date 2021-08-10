В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 госслужащих

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех государственных служащих округа Колумбия. Сотрудники подчиненных мэрии учреждений должны до 19 сентября получить две дозы препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буазер в Twitter .

"Вакцинация от COVID-19 будет обязательной для всех государственных служащих округа Колумбия, которые работают в учреждениях, подотчетных мэру", - написала она.

Баузер добавила, что сотрудники учреждений должны будут до 19 сентября текущего года пройти полную вакцинацию.