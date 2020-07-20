В Вашингтоне неизвестные устроили стрельбу на улице, есть погибший и раненные

В Вашингтоне (США) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NBC4 Washington.



Стрельба произошла около 17:00 часов по местному времени. Трое мужчин выпрыгнули из машины и начали стрелять. Полиция все еще ищет подозреваемых.



В заявлении правохранителей отмечается, что один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой - в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.



РБК-Украина писало, что в американском городе Пиория (штат Иллинойс) произошла стрельба на набережной, ранения получили 13 человек.

Ранее сообщалось, что в городе Чикаго, Соединенные Штаты, произошла стрельба на семейной вечеринке в честь Дня независимости.