"Вас жорстоко побили": Трамп відповів Ірану та пригрозив ударами в майбутньому

Під час свого виступу Трамп відповів на вчорашню заяву аятоли Ірану Алі Хаменеї про те, що вони нібито виграли війну.

"Послухайте, ви людина великої віри, людина, яку дуже поважають у вашій країні. Ви повинні говорити правду. Вас жорстоко побили. І Ізраїль теж побили. Обох побили", - зазначив американський лідер.

Він також попередив Тегеран, що США й надалі готові завдавати ударів по Ірану, якщо виникне така потреба.

"Я без сумніву знову бомбитиму Іран, якщо виявиться, що Іран має уран, збагачений до рівня, необхідного для виготовлення бомби", - додав він.

Водночас у своїй заяві на Truth Social Трамп наголосив, що заява Хаменеї щодо того, що той виграв війну з Ізраїлем, є брехнею.

"Як людина великої віри, він не повинен брехати. Його країна була знищена, три його злочинні ядерні об'єкти були знищені, і я точно знав, де він переховувався, і не дозволив Ізраїлю чи збройним силам США, які є найпотужнішими у світі, покласти край його життю. Я врятував його від дуже потворної та ганебної смерті, і він не повинен говорити: "Дякую, президенте Трамп!", - наголосив президент США.

Ба більше, Трамп розповів, що в останньому акті війни він нібито вимагав, щоб Ізраїль повернув велику групу літаків, які вже прямували безпосередньо до Тегерана.

"Це спричинило б величезні збитки, і багато іранців загинули б. Це була б найбільша атака війни", - зазначив він.

Трамп хотів скасувати санкції щодо Ірану

Водночас він повідомив, що протягом останніх кількох днів працював над можливим скасуванням санкцій та іншими речами, які дали б Ірану набагато кращі шанси на повне, швидке відновлення.

"Але ні, замість цього я отримав заяву, сповнену гніву, ненависті та огиди, і негайно припинив всю роботу над скасуванням санкцій та іншим. Іран повинен повернутися до світового порядку, інакше ситуація для нього тільки погіршиться. Вони завжди такі розлючені, ворожі та нещасні, і подивіться, до чого це їх привело - до спаленої, зруйнованої країни, без майбутнього, зі знищеною армією, жахливою економікою та смертю навколо них", - підсумував Трамп.