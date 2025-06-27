"Вас жорстоко побили": Трамп відповів Ірану та пригрозив ударами в майбутньому
США готові завдати авіаударів по Ірану, якщо виявиться, що Тегеран знову може виготовити ядерну бомбу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.
Під час свого виступу Трамп відповів на вчорашню заяву аятоли Ірану Алі Хаменеї про те, що вони нібито виграли війну.
"Послухайте, ви людина великої віри, людина, яку дуже поважають у вашій країні. Ви повинні говорити правду. Вас жорстоко побили. І Ізраїль теж побили. Обох побили", - зазначив американський лідер.
Він також попередив Тегеран, що США й надалі готові завдавати ударів по Ірану, якщо виникне така потреба.
"Я без сумніву знову бомбитиму Іран, якщо виявиться, що Іран має уран, збагачений до рівня, необхідного для виготовлення бомби", - додав він.
Водночас у своїй заяві на Truth Social Трамп наголосив, що заява Хаменеї щодо того, що той виграв війну з Ізраїлем, є брехнею.
"Як людина великої віри, він не повинен брехати. Його країна була знищена, три його злочинні ядерні об'єкти були знищені, і я точно знав, де він переховувався, і не дозволив Ізраїлю чи збройним силам США, які є найпотужнішими у світі, покласти край його життю. Я врятував його від дуже потворної та ганебної смерті, і він не повинен говорити: "Дякую, президенте Трамп!", - наголосив президент США.
Ба більше, Трамп розповів, що в останньому акті війни він нібито вимагав, щоб Ізраїль повернув велику групу літаків, які вже прямували безпосередньо до Тегерана.
"Це спричинило б величезні збитки, і багато іранців загинули б. Це була б найбільша атака війни", - зазначив він.
Трамп хотів скасувати санкції щодо Ірану
Водночас він повідомив, що протягом останніх кількох днів працював над можливим скасуванням санкцій та іншими речами, які дали б Ірану набагато кращі шанси на повне, швидке відновлення.
"Але ні, замість цього я отримав заяву, сповнену гніву, ненависті та огиди, і негайно припинив всю роботу над скасуванням санкцій та іншим. Іран повинен повернутися до світового порядку, інакше ситуація для нього тільки погіршиться. Вони завжди такі розлючені, ворожі та нещасні, і подивіться, до чого це їх привело - до спаленої, зруйнованої країни, без майбутнього, зі знищеною армією, жахливою економікою та смертю навколо них", - підсумував Трамп.
Зауважимо, що вчора, 26 червня, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зробив першу публічну заяву з моменту початку ірано-ізраїльскої війни.
Він привітав народ Ірану з "перемогою" над Ізраїлем та США, а також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився".
Нагадаємо, що протистояння між країнами загострилось 13 червня. За час бойових дій Ізраїль завдав значної шкоди ядерній і ракетній програмам Ірану.
А вже 22 червня США розбомбили три ядерні центри в Ірані. Президент США Дональд Трамп порівняв ці удари з бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі.
Пізніше Тегеран завдав удару по найбільшій американській військовій базі на Близькому Сході - авіабазі Аль-Удейд у Катарі.
Проте атака, схоже за все, була чисто "символічна", бо ніхто не постраждав, а Трамп подякував Ірану "за своєчасне попередження" та заявив про набуття чинності режиму припинення вогню.
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