Варварское обращение с пленными недопустимо: посол США отреагировала на теракт в Еленовке

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала обстрел колонии в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные, недопустимым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бринк в Twitter.
"Обстрел следственного изолятора в Еленовке является недопустимым, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными", - написала она.
Бринк отметила, что США будет продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.
Напомним, ночью 29 июля россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных.
Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.
Генштаб ВСУ отрицал причастность наших военных к обстрелу колонии.
Тем временем опубликованы новые спутниковые снимки колонии до и после убийства украинских военных, которые свидетельствуют, что здание взорвали изнутри.
Красный Крест сообщил, что российская сторона не дала доступ представителям организации в колонию.
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