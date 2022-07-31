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Варварское обращение с пленными недопустимо: посол США отреагировала на теракт в Еленовке

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Воскресенье 31 июля 2022 19:34
Варварское обращение с пленными недопустимо: посол США отреагировала на теракт в Еленовке Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала обстрел колонии в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные, недопустимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бринк в Twitter.

"Обстрел следственного изолятора в Еленовке является недопустимым, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными", - написала она.

Бринк отметила, что США будет продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

Напомним, ночью 29 июля россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных.

Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.

Генштаб ВСУ отрицал причастность наших военных к обстрелу колонии.

Тем временем опубликованы новые спутниковые снимки колонии до и после убийства украинских военных, которые свидетельствуют, что здание взорвали изнутри.

Красный Крест сообщил, что российская сторона не дала доступ представителям организации в колонию.

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