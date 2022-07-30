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Варварские акты: в ООН и ЕС отреагировали на пытки украинских пленных

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что "ошеломлена" видео с кастрацией и убийством украинского пленного российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии ООН в Facebook и официальный сайт ЕС.

Пытки военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях, и казни без надлежащего судебного разбирательства являются военными преступлениями, отметили в организации.

"На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления", - говорится в сообщении.

В мониторинговой миссии также утверждают, что зафиксирован случай, когда украинские военные стреляют по ногам российским солдатам.

"Стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен военных. Стороны должны своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом", - добавили в миссии.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство военнопленных украинцев в оккупированной Еленовке.

"Европейский союз решительнее всего осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, ранее стало известно, что Красный Крест уже попросил доступ в оккупированную Еленовку, чтобы собрать данные по этому кровавому инциденту.

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Еленовка