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У Варшаві сталася смертельна ДТП, вірогідно, з українцями та білорусом, - ЗМІ

Фото: місце ДТП у Варшаві (pap.pl)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Польщі Варшаві сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули троє людей. Серед жертв, вірогідно, є двоє громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

ДТП сталася у варшавському районі Віланув на вулиці Вогла ще 3 травня.

Нині з'явилися дані місцевої прокуратури щодо причини аварії - це перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем BMW. Такі висновник озвучив представник окружної прокуратури Варшави Шимон Банна.

Зазначається, що за попередніми даними, серед загиблих ймовірно є двоє українців та громадянин Білорусі. Імена жертв ще належить встановлювати.

Як розповіли в прокуратурі, автомобіль BMW на великій швидкості врізався в дерево, після чого машина загорілася.

"У цій справі вже призначено судову експертизу. За попередніми висновками, проведеними на місці ДТП, причиною аварії сталося перевищення швидкості та втрата керування автомобілем BMW внаслідок цього", - сказав Банна.

Розслідування розпочато за кримінальною статтею, що передбачає відповідальність за ненавмисне спричинення ДТП з фатальними наслідками.

ДТП з українцями у Польщі

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня у Польщі в аварії загинув 18-річний українець - він намагався втекти від поліції, і врізався у придорожній стовп. Смертельна ДТП сталася в місті Ополе.

Також повідомлялося, що 1 березня у Польщі автомобіль врізався у натовп, коли люди переходили через пішохідний перехід. Як з'ясувалося пізніше, серед постраждалих були шість українців.

Нагадаємо також, наприкінці січня у Польщі потрапив в аварію український автобус із понад 60 особами всередині. Так, у бусі з України до Польщі їхали 59 пасажирів, а везли їх 2 водії. Тоді в результаті аварії в лікарню були доставлені 18 людей.

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ДТППольщаВаршава