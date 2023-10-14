В центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

На центральній площі Варшави невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.
Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.
Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців.
Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.
"Я поки не підтверджую цю інформацію, на даний момент найважливіше визначити мотивацію і забезпечити безпеку в цьому місці", - відповів речник поліції Сильвестер Марчак відповідаючи на питання, чи був у чоловіка вибуховий заряд.
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