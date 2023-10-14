В центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.

Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.

Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців.

Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.

"Я поки не підтверджую цю інформацію, на даний момент найважливіше визначити мотивацію і забезпечити безпеку в цьому місці", - відповів речник поліції Сильвестер Марчак відповідаючи на питання, чи був у чоловіка вибуховий заряд.