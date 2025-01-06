У Варшаві автобус збив 14-річного українця на пішохідному переході: підліток помер

У Варшаві минулого тижня водій автобуса збив 14-річного громадянина України. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Про це заявив речник окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода " і PAP .

Як пише PAP, автобус збив підлітка на пішохідному переході в п'ятницю, 3 січня, близько 17:15. Водій не надав хлопцеві медичної допомоги і зник із місця події.

Польські правоохоронці затримали 43-річного водія автобуса в суботу, 4 січня. Під час затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, в його організмі містилося близько 2 проміле.

"Потерпілий - громадянин України. Зловмисник - громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус в околицях Варшави. Там він вживав алкоголь з одним із членів сім'ї", - розповів Скіба.

За його словами, водій зізнався у скоєнні злочину. Йому висунуто обвинувачення за двома статтями - у смертельній ДТП і втечі з місця ДТП, за що передбачено покарання від 5 до 20 років позбавлення волі, і в порушенні встановленої судом заборони на водіння автомобіля (від 3 місяців до 5 років позбавлення волі).

"Покарання може бути збільшено до 25 років, але йому точно загрожує не менше ніж 5 років позбавлення волі", - наголосив представник прокуратури.

Він додав, що прокуратура проситиме, щоб для чоловіка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.