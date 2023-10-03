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Вантажний потяг наїхав на ППО росіян під Єнакієвим: екіпаж окупантів знищено

Фото: ППО "Стріла-10" окупантів потрапила під потяг у районі Єнакієвого 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на вівторок, 3 жовтня, поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на перегоні "Єнакієво-Вуглегірськ" на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Напередодні вночі на перегоні "Єнакієво-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" ВС РФ", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Telegram-каналі, окупант, який сидів за кермом ЗРК, рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав з моста і потрапив під потяг.

У результаті екіпаж, який сидів у ЗРК знищено, ще двох російських військових поранено.

Брак ППО у Росії

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту власної території. Тож вона вимушена перекидати їх із Далекого Сходу. Крім того, 1 жовтня дрони атакували Смоленський авіазавод з виробництва ракет Х-59. В результаті атаки пошкоджено виробництво на підприємстві та порушено випуск зброї.

Для довідки

ЗРК "Стріла-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, до 5 км. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

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ДонбаспотягпотягиЄнакієвоПВОУглегорск