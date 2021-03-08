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Вакцины Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма COVID, - Reuters

Автор: Роман Тверденко

Вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса. И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.

Детали касательно эффективности обоих препаратов не раскрываются. Отмечается лишь, что это результаты исследований предварительные.

В случае с исследованием эффективности вакцины Sinovac, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.

В течение последних недель существовали опасения касательно эффективности вакцин против мутированных видов коронавируса. Различные исследования подтвердили эффективность вакцин против британского штамма, который распространяется в Европе. В случае со штаммом из Южной Африки известно, что препараты действительно менее эффективны.

Напомним, что Украина ждет поставку вакцины Sinovac. Ее доставка задерживается. Из-за этого Украина оштрафует поставщика за несвоевременную поставку китайской вакцины против COVID-19. Компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac, сдвигает сроки.

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Новости Украины Бразилиявакцина от коронавируса
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