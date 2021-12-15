UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", - ВОЗ

Автор: Анастасия Рокитна

Вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон". Так считают во Всемирной организацииз здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении ВОЗ заявила, что необходимы дополнительные данные, чтобы лучше понять, в какой степени "Омикрон" может уклоняться от иммунитета от вакцин.

"В результате общий риск, связанный с новым вариантом концерна "Омикрон", остается очень высоким", - сказали в ВОЗ.

Напомним, штамм "Омикрон" выявили уже в 77 странах мира.

Ранее исследователи установили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронВакцина