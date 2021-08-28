Вакцины Moderna в Украине хватит для укола второй дозой, - Минздрав

Вакцины Moderna будет достаточно для укола второй дозой. Этого препарата завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз.
Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, вакцину четко разделили на две партии.
"Одна - 1,1 млн доз - осталась на национальном складе. Вторую - 1,1 млн - использовали для первой прививки. Дальше мы развезем Moderna для второй дозы. Это было четко прокоммуницировано с регионами", - сказал Ляшко.
Ранее сообщалось, что Львов открыл запись на вакцинацию второй дозой Moderna.
РБК-Украина писало, что в конце августа в столице стал доступен онлайн-запись на прививки второй дозой препарата Moderna.