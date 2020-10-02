Вакцины от гриппа уже появились в аптеках Украины

В украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.

Об этом говорится в Facebook Центра общественного здоровья.

Сообщается, что первая партия - 30 360 доз - вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже. Также в Украину завезли 45 000 доз вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), но попадет она в аптеки после лабораторного контроля.

Кроме того, вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) появится в продаже ориентировочно через две недели.

Отметим, первые две вакцины предназначены для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в нынешнем эпидемическом сезоне. Последняя - от четырех.

В Центре напомнили, что в прошлом эпидемическом сезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от гриппа в Украине появится через неделю-две.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть ли у человека грипп или COVID-19.