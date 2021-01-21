Вакцины от COVID-19 планируют производить в Украине: Кабмин подготовил концепцию

Министерство охраны здоровья подготовило проект концепции производства иммунобиологических препаратов в Украине. Концепция рассчитана на 2021-2026 годы.

Проект распоряжения Кабинета министров размещен на сайте профсоюзов.

"Из-за потери собственного производства иммунобиологических препаратов и практически полной зависимости государства от импортных поставок таких лекарственных средств и, учитывая обострение эпидемической ситуации во всем мире из-за распространения острой респираторной болезни COVID, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Украине остро стоит вопрос национальной безопасности в целом", - говорится в документе

В обосновании проекта также отмечается, что в течение последних лет в Украине наблюдается резкое увеличение заболеваемости населения такими инфекционными болезнями как корь, ВИЧ/СПИД, туберкулез, грипп различных типов, дифтерия, вирусные гепатиты и другие, которые являются угрожающими с точки зрения обеспечения охраны здоровья нации, сохранения и защиты экономической и национальной безопасности государства

"Особое внимание также необходимо уделить противодействию распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.

Проект "Государственной целевой программы создания и развития внутреннего производства высококачественных лекарственных средств для профилактики и лечения особо опасных инфекционных и других болезней для обеспечения государственных нужд Украины на 2021-2026 годы" размещен для обсуждения.

Напомним, министр здравоохранения'я Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.