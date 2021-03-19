Вакцину Sinovac Украина должна получить до конца марта, - Степанов

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. Ранее ожидалось, что первая партия прибудет до 15 марта.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

"Мы должны ее (вакцину Sinovac - ред.) получить до конца марта", - сказал Степанов, отметив, что эту информацию получил от поставщика, а также имел разговор с послом Китая.

Напомним, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.

Кроме того, Минздрав сообщил о регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Добавим, до конца марта Минздрав рассчитывает получить еще одну партию вакцины Covishield с индийского завода Serum Institute.

Отметим, за 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. Сейчас общее количество прививок превысило отметку в 100 тысяч.

По словам министра, в дальнейшем в Украине будет увеличиваться количество уколов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, в ближайшее время ежедневное количество прививок от COVID-19 значительно увеличится.