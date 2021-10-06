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Вакцинирует все население города. Pfizer планирует проверить эффективность препарата в Бразилии

Автор: Сергей Пышкин

Компания Pfizer Inc заявила о намерении вакцинировать все население старше 12 лет в городе Толедо на юге Бразилии. Таким образом компания будет исследовать эффективность своего препарата против коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Население города Толедо составляет 143 тысячи человек. Исследования будут проводить компания Pfizer, Национальная программа Бразилии по вакцинации, местные органы здравоохранения, федеральный университет и больницу.

Pfizer отмечает, что целью исследования является изучение поведения коронавируса в "реальном сценарии" после вакцинации населения.

"Эта инициатива является первой и единственной в своем роде, реализованной в развивающейся стране в сотрудничестве с фармацевтической компанией", - пишет пресс-служба компании.

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ВакцинацияБразилия