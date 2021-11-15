В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит

"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил Зеленский.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.

Как будет работать программа

Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".

Деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки.

По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.

Что делать, если нет "Дии"

Для украинцев, по тем или иным причинам не имеющих приложения "Дия", власти планируют разработать альтернативные пути получения выплаты.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины", - отметил президент.

Сколько в Украине вакцинированных

По состоянию на 15 ноября, по данным Министерства здравоохранения, две прививки от коронавируса получили 8 722 235 украинцев. В то же время одной дозой вакцины были привиты 12 228 642 граждан.