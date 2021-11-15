В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение "Дия", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил Зеленский.
В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.
Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".
Деньги можно будет потратить на:
По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.
Для украинцев, по тем или иным причинам не имеющих приложения "Дия", власти планируют разработать альтернативные пути получения выплаты.
"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого. Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам Украины", - отметил президент.
По состоянию на 15 ноября, по данным Министерства здравоохранения, две прививки от коронавируса получили 8 722 235 украинцев. В то же время одной дозой вакцины были привиты 12 228 642 граждан.