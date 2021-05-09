Вакцинированным украинцам разрешили ездить на Кипр без карантина и тестов

Туристам из 50 стран включительно с Украиной разрешили въезжать в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус. Для этого необходимо быть полностью вакцинированным от COVID-19.
Об этом говорится на сайте Cyprus Flight Pass.
Въезд в Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson & Johnson.
Туристы должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее как за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной.
Отмечается, что в случае необходимости путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Напомним, правительство Кипра приняло решение ввести локдаун по всей территории страны, чтобы остановить быстрое распространение COVID-19. Жесткий карантин действовал в стране с 26 апреля по 9 мая.
Ранее сообщалось, что с 1 мая авиакомпания SkyUp начала совершать рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова.